Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Компани: «Матч моментов»

12 Ноября 2023 • 01:44 Комментировать
Арсенал
3:1
Бёрнли

В двенадцатом туре английского чемпионата «Бернли» не сумел справиться с «Арсеналом» в выездном матче, команда Венсана Компани уступила со счетом 1:3. Наставник клуба прокомментировал итоги проигранного матча, он считает, что его команда смотрелась вполне достойно.

- Матч моментов. Мы старались играть в меру агрессивно, создавать моменты. Но нам противостояла фантастическая команда. То, как Микель работает с командой, это невероятно. Нам нужна была капля удачи, чтобы иметь шансы против такой команды, но удача не была на нашей стороне. Хорошие команды не случайно находятся высоко в турнирной таблице, - цитирует слова Компани BBC Sport.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Массимилиано Аллегри Венсан Компани

Новости по матчу

11 Ноября
21:57
​Зинченко: «Счастлив забить первый гол на «Эмирейтс»
21:50
Троссар забил тысячный гол «Арсенала» на «Эмирейтс» 1
21:18
​Артета: «Пожалуйста, спросите меня о ВАР»
20:02
«Подруга» Троссара штанга, девятка в прыжке от Зинченко и удаление Виейра: «Арсенал» разобрался с «Бёрнли»
19:42
​Зинченко забил красивый гол в матче АПЛ
17:30
«Арсенал» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:07
​«Арсенал» назвал состав на игру с «Бёрнли»
11:26
Артета: «Могу сказать вам, что действительно доволен игрой Хаверца» 1
02:28
Арсенал - Бёрнли: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 3:1
10 Ноября
19:25
Арсенал — Бёрнли: прогноз и ставка на матч АПЛ — 11 ноября 2023
18:27
​Артета высказался о состоянии Саки
09 Ноября
23:45
Парти не поможет «Арсеналу» в 2023 году 1
18:52
​Игрок «Бёрнли» борется с психическими проблемами
14:05
«Арсенал» - «Бернли»: прогноз и ставки БК Pinnacle
08 Ноября
22:30
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус» поспорят за звезду «Флуминенсе» в январе
11:14
Парти выразил желание покинуть «Арсенал» в январе
06 Ноября
22:53
«Арсенал» потерял Смита-Роу на месяц
05 Ноября
16:38
Пети: «Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал» 4
00:44
Салиба интересен двум топ-клубам – трансфер может состояться в январе
04 Ноября
22:32
«Милан» присматривается к защитнику «Арсенала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
2
0
4.00 3.70 1.95
Видео
12.11.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
1.60 4.40 5.80
Видео
12.11.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.83 3.85 4.50
Видео
12.11.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд Брентфорд
1.47 5.00 6.80
Видео
12.11.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.30 5.80 12.00
Видео
12.11.23 в 19:30
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
3.85 3.60 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
03:14 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» планирует выкупить Гринвуда у «Манчестер Юнайтед» слухи
02:19 · Англия. Премьер-лига
​Линделоф: «Я не так часто забиваю»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Палмер сказал, что не хочет играть в «Манчестер Сити»
01:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если честно, меня вообще не волнуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси»
01:44 · Англия. Премьер-лига
​Компани: «Матч моментов»
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» мог подписать Доку вместо Палмера слухи
11 Ноября
23:00 · Англия. Премьер-лига
​Ходжсон: «Не удержали ничью»
22:44 · Англия. Премьер-лига
​Дайч доволен редкой победой «Эвертона»
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагал 60 млн евро за игрока «ПСЖ», но получил отказ
22:10 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Лутона»: «Игроки дали всё»
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко: «Счастлив забить первый гол на «Эмирейтс»
21:55 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг пропустит следующий матч «Манчестер Юнайтед»
21:50 · Англия. Премьер-лига
Троссар забил тысячный гол «Арсенала» на «Эмирейтс» 1
21:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал травму Хёйлунна
21:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о своём рекорде: «Неплохо, но праздновать не буду» 2
Все новости
Рекомендуем