​Компани: «Матч моментов»

В двенадцатом туре английского чемпионата «Бернли» не сумел справиться с «Арсеналом» в выездном матче, команда Венсана Компани уступила со счетом 1:3. Наставник клуба прокомментировал итоги проигранного матча, он считает, что его команда смотрелась вполне достойно.

- Матч моментов. Мы старались играть в меру агрессивно, создавать моменты. Но нам противостояла фантастическая команда. То, как Микель работает с командой, это невероятно. Нам нужна была капля удачи, чтобы иметь шансы против такой команды, но удача не была на нашей стороне. Хорошие команды не случайно находятся высоко в турнирной таблице, - цитирует слова Компани BBC Sport.