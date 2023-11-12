Переход полузащитника Коула Палмера в «Челси» мог не состояться.

Руководство «синих» решило сосредоточиться на кандидатуре 21-летнего англичанина лишь после того, как потеряло шансы на успех в борьбе за Жереми Доку, сообщает Evening Standard. Бельгиец, напомним, в итоге перешёл в «Манчестер Сити» – оттуда же в «Челси» направился и Палмер.

По данным источника, ещё одной трансферной целью, стоявшей в списке «пенсионеров» выше Палмера, был Майкл Олисе – он остался в «Кристал Пэлас».

В активе Коула Палмера пять забитых мячей и четыре результативных паса в 13 поединках за команду Маурисио Почеттино.