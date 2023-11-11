​Ходжсон: «Не удержали ничью»

Крепкий «Кристал Пэлас» достаточно неожиданно уступил в двенадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги не хватающему звезд с неба «Эвертону». Наставник «орлов» Рой Ходжсон прокомментировал итоги матча:

- Я очень расстроен, мы быстро пропустили, затем сравняли, и в перерыве все игроки были уверены, что мы дожмем соперника. Но второй тайм начался со второго пропущенного гола. Снова сравняли, и были бы довольны ничьей, но удержать ничью так и не сумели. Мы должны были удержать ничейный результат, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Лутон Таун».