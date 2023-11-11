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​Ходжсон: «Не удержали ничью»

11 Ноября 2023 • 23:00 Комментировать
Кристал Пэлас
2:3
Эвертон

Крепкий «Кристал Пэлас» достаточно неожиданно уступил в двенадцатом туре английского чемпионата Премьер-лиги не хватающему звезд с неба «Эвертону». Наставник «орлов» Рой Ходжсон прокомментировал итоги матча:

- Я очень расстроен, мы быстро пропустили, затем сравняли, и в перерыве все игроки были уверены, что мы дожмем соперника. Но второй тайм начался со второго пропущенного гола. Снова сравняли, и были бы довольны ничьей, но удержать ничью так и не сумели. Мы должны были удержать ничейный результат, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Лутон Таун».


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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас

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