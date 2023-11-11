​Дайч доволен редкой победой «Эвертона»

В двенадцатом туре российского чемпионата «Эвертон» обыграл в гостевом матче «Кристал Пэлас», одержав достаточно редкую для себя победу. Естественно, наставник «ирисок» Шон Дайч доволен результатом:

- Совсем другое выступление, я очень доволен. Раньше бывало, что мы играли лучше, но не получали результат. Сейчас у нас появляется победный менталитет, энергия, нацеленность на результат, это становится клеем, который укрепляет команду. Мы уже показывали, что можем добиваться многого, и я рад изменениям менталитета, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В следующем туре «Эвертон» сыграет с «Манчестер Юнайтед».