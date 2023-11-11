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«Манчестер Сити» предлагал 60 млн евро за игрока «ПСЖ», но получил отказ

11 Ноября 2023 • 22:19 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
1 5.30 X 3.85 2 1.70
Через 20 ч. 37 мин.

«Манчестер Сити» намеревался приобрести полузащитника «Пари Сен-Жермен» Уоррена Заира-Эмери.

В свои 17 лет француз успел стать игроком стартового состава парижан, что не могли не заметить другие клубы. По информации France Televisions, прошедшим летом переманить восходящую звезду в свои ряды пытался английский «Манчестер Сити», предлагавший за трансфер порядка 60 млн евро. Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил категорическим отказом.

В активе Уоррена Заира-Эмери пять результативных передач и два забитых мяча в 15 матчах за команду Луиса Энрике в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 50 млн евро.

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