«Манчестер Сити» предлагал 60 млн евро за игрока «ПСЖ», но получил отказ

«Манчестер Сити» намеревался приобрести полузащитника «Пари Сен-Жермен» Уоррена Заира-Эмери.

В свои 17 лет француз успел стать игроком стартового состава парижан, что не могли не заметить другие клубы. По информации France Televisions, прошедшим летом переманить восходящую звезду в свои ряды пытался английский «Манчестер Сити», предлагавший за трансфер порядка 60 млн евро. Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил категорическим отказом.

В активе Уоррена Заира-Эмери пять результативных передач и два забитых мяча в 15 матчах за команду Луиса Энрике в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 50 млн евро.