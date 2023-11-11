​Зинченко: «Счастлив забить первый гол на «Эмирейтс»

В двенадцатом туре английского чемпионата лондонский «Арсенал» обыграл в домашнем матче «Бернли», а один из мячей забил украинский полузащитник Александр Зинченко. После игры он прокомментировал свой личный успех, а также три очка, набранных клубом.

- Счастлив, что взяли три очка. Это было очень важно для нас. Мы знаем, что Венсан Компани пытается научить своих игроков играть в характерный футбол. Понимали, что они глубоко сядут. Но мы старались генерировать возможности. Я счастлив, что забил свой первый гол на «Эмирейтс», - цитирует слова Зинченко BBC Sport.