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Троссар забил тысячный гол «Арсенала» на «Эмирейтс»

11 Ноября 2023 • 21:50 Комментировать
Арсенал
3:1
Бёрнли

Игрок атаки лондонского «Арсенала» Леандро Троссар сегодня вечером открыл счёт в матче «канониров» против аутсайдера АПЛ – «Бёрнли». Команды сыграли со счётом 3:1, бельгиец забил в конце первого тайма, притом довольно неловко – после гола он спиной ударился о штангу.

Тем не менее, Леандро установил своим голом достижение – он стал игроком, который забил на «Эмирейтс» 1000-й гол «Арсенала».

Напомним, что на «Эмирейтс» «Арсенал» играет уже 17 лет – с осени 2006 года. Ранее команда выступала на легендарном «Хайбери».

«Канониры» благодаря победе поднялись на второе место турнирной таблицы АПЛ с 26 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмирейтс Арсенал Лондон Леандро Троссар ещё теги

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