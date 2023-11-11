​Артета: «Пожалуйста, спросите меня о ВАР»

В субботу «Арсенал» порадовал своих болельщиков победой над «Бёрнли» со счётом 3:1. После игры главный тренер лондонской команды Микель Артета попросил задать ему вопрос о работе ВАР. Как известно, испанский специалист регулярно критикует ВАР.

«Пожалуйста, спросите меня о ВАР, потому что сегодня всё было хорошо. Надеюсь сказать в эфире, что судьи хорошие, и что я полностью их поддерживаю, будучи настроенным очень конструктивно», - слова Артеты приводит в социальных сетях журналист Алекс Крук.

Следующий матч «Арсенал» проведёт 25 ноября – против «Брентфорда» на выезде.