​Почеттино не будет влиять на трансферы «Челси» в январе

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не будет иметь влияния на трансферную деятельность клуба в январе. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на The Sun.

Стоит сказать, что в последних нескольких трансферных окнах «Челси» тратил серьёзные суммы на новичков. Впрочем, вложения пока себя не оправдывают – команда сейчас занимает лишь 10-е место в таблице Премьер-лиги. Маурисио Почеттино не устаёт повторять, что для построения конкурентоспособного коллектива требуется время.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 12 ноября – против «Манчестер Сити» на своём поле.