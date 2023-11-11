«Подруга» Троссара штанга, девятка в прыжке от Зинченко и удаление Виейра: «Арсенал» разобрался с «Бёрнли»

Лондонский «Арсенал» в двенадцатом туре чемпионата Англии встречался с «Бёрнли».

Прошлый сезон плохо закончился для «Арсенала». Понятно, что «канониры» взяли серебряные медали впервые за семь лет, но они ведь долгое время шли на первом месте и обязаны были сохранить его. Однако в итоге «Манчестер Сити» опередил «пушкарей» на пять очков и завоевал очередной титул.

В новом сезоне ситуация насчёт борьбы за первое место пока не стала определённой. Лидировавший «Тоттенхэм» вдруг потерпел два поражения подряд, чем несказанно обрадовал «Манчестер Сити». «Ливерпуль» и «Арсенал» пока отстали от первой строчки далеко не критично, однако дальше терять очки им нежелательно, учитывая, на какие серии способен «Сити».

Впрочем, «Арсенал» сам осёкся в прошлом туре, когда проиграл «Ньюкаслу». После этого подопечные Микеля Артеты развеялись в Лиге чемпионов, где одержали уверенную победу над «Севильей». Теперь они рассчитывали не менее уверенно расправиться и в АПЛ с «Бёрнли», который занимал девятнадцатое место в таблице.

«Арсенал» имел до перерыва более чем двукратное превосходство по владению мячом. Несколько моментов было создано за это время. Начали обострять гости – на восьмой минуте Амдуни с дальней дистанции приложился в правый угол, однако Райя не сплоховал и перевёл мяч на угловой.

В середине тайма Сака с линии штрафной проверил Траффорда, переведшего мяч в перекладину. Потом Гундмундссон не воспользовался ошибкой Салиба, пробив во вратаря «Арсенала». Далее включился в дело снова Траффорд, дабы отразить удар Троссара из-под перекладины.

Под конец первого тайма «канониры» всё же выбились вперёд в счёте. Мартинелли на левом фланге откатил мяч на Зинченко, тот выполнил подачу, Сака скинул к левой штанге, а Троссар проткнул сферу в ворота и как раз врезался в эту штангу. Леандро потребовалась медицинская помощь, но матч он продолжил.

Можно сказать, на старте второго тайма «пушкари» провернули трюк с пропущенным мячом и забитым. Сначала хозяева позволили гостям сравнять счёт. Колеошо на левом полуфланге продавил Томиясу, после чего результативным оказался удар Браунхилла с рикошетом. Видеоассистенты посчитали, что фола со стороны Колеошо не было (1:1).

«Арсенал» быстро отреагировал. Мартинелли слева вышел на Траффорда, который отразил последовавший удар Габриэла на угловой. Слева с корнера подал незаменённый Троссар, и Салиба с минимального расстояния кивнул по мячу в сетку из пределов штрафной площади (2:1). Чем занимались защитники и вратарь «Бёрнли», непонятно.

«Бордовые» так и не разобрались, как им нужно действовать на угловых соперника. Поэтому «Арсенал» сам разобрался с ними ещё раз. На 74-й минуте Троссар опять подал слева корнер, который заработал Мартинелли. Бейер попал головой в перекладину своих ворот, а Зинченко на добивании в прыжке ногой придал мячу красивую дугу в правую девятку (3:1).

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Появившийся на замену Фабиу Виейра сделал себе прямую красную карточку, пойдя прямой ногой и шипами на Браунхилла. Впрочем, играть в неравных составах было уже недолго. После медицинской помощи Артета заменил сначала Мартинелли, а потом и Жоржиньо, получившего рассечение головы.

«Арсенал» вовремя задавил соперника и набрал 27 очков в турнирной таблице АПЛ. Столько же баллов у лидирующего «Манчестер Сити», который ещё не играл в двенадцатом туре. «Небесно-голубые» завтра встретятся с «Челси», в предыдущем туре нанёсшим неожиданное крупное поражение «Тоттенхэму».

Кирилл Иванцов