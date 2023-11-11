Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Подруга» Троссара штанга, девятка в прыжке от Зинченко и удаление Виейра: «Арсенал» разобрался с «Бёрнли»

11 Ноября 2023 • 20:02 Комментировать
Арсенал
3:1
Бёрнли

Лондонский «Арсенал» в двенадцатом туре чемпионата Англии встречался с «Бёрнли».

Протокол игры  
Арсенал3:1Бёрнли
(1:0) Троссар Леандро45'  
  54'Браунхилл Джош (1:1)
(2:1) Салиба Вильям57'  
(3:1) Зинченко Александр74'  
Райя ДавидТомиясу ТакэхироСалиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко АлександрХаверц Кай 59' (Виейра Фабиу ( 59'  83') Жоржиньо IIРайс ДекланСака Букайо 81' (Нелсон Райс ( 81') Троссар Леандро 81' (Нкетиа Эдди ( 81') Мартинелли Габриэл 89' (Кивёр Якуб ( 89')
Запасные: Ибрахим БрэдлиЭльнени МохамедУолтерс РеуэлСаго ЧарльзРемсдейл Аарон
Траффорд ДжеймсВитиньо Виктор II 88' (Одоберт Уилсон ( 88') О'Ши ДараБейер ДжорданТэйлор ЧарлиГудмундссон Йоханн  90'Берге СандерБраунхилл Джош 85' (Обафеми Майкл ( 85') Колеошо Лука 80' (Ремзи Аарон ( 80') Родригес ДжейАмдуни Зеки 80' (Ларсен Якоб-Бруун ( 80')
Запасные: Редмонд НатанКаллен ДжошВижуру ЛоуренсДелькруа ХаннесРобертс Коннор II
11 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

Прошлый сезон плохо закончился для «Арсенала». Понятно, что «канониры» взяли серебряные медали впервые за семь лет, но они ведь долгое время шли на первом месте и обязаны были сохранить его. Однако в итоге «Манчестер Сити» опередил «пушкарей» на пять очков и завоевал очередной титул.

В новом сезоне ситуация насчёт борьбы за первое место пока не стала определённой. Лидировавший «Тоттенхэм» вдруг потерпел два поражения подряд, чем несказанно обрадовал «Манчестер Сити». «Ливерпуль» и «Арсенал» пока отстали от первой строчки далеко не критично, однако дальше терять очки им нежелательно, учитывая, на какие серии способен «Сити».

Впрочем, «Арсенал» сам осёкся в прошлом туре, когда проиграл «Ньюкаслу». После этого подопечные Микеля Артеты развеялись в Лиге чемпионов, где одержали уверенную победу над «Севильей». Теперь они рассчитывали не менее уверенно расправиться и в АПЛ с «Бёрнли», который занимал девятнадцатое место в таблице.

«Арсенал» имел до перерыва более чем двукратное превосходство по владению мячом. Несколько моментов было создано за это время. Начали обострять гости – на восьмой минуте Амдуни с дальней дистанции приложился в правый угол, однако Райя не сплоховал и перевёл мяч на угловой.

В середине тайма Сака с линии штрафной проверил Траффорда, переведшего мяч в перекладину. Потом Гундмундссон не воспользовался ошибкой Салиба, пробив во вратаря «Арсенала». Далее включился в дело снова Траффорд, дабы отразить удар Троссара из-под перекладины.

Под конец первого тайма «канониры» всё же выбились вперёд в счёте. Мартинелли на левом фланге откатил мяч на Зинченко, тот выполнил подачу, Сака скинул к левой штанге, а Троссар проткнул сферу в ворота и как раз врезался в эту штангу. Леандро потребовалась медицинская помощь, но матч он продолжил.

Можно сказать, на старте второго тайма «пушкари» провернули трюк с пропущенным мячом и забитым. Сначала хозяева позволили гостям сравнять счёт. Колеошо на левом полуфланге продавил Томиясу, после чего результативным оказался удар Браунхилла с рикошетом. Видеоассистенты посчитали, что фола со стороны Колеошо не было (1:1).

«Арсенал» быстро отреагировал. Мартинелли слева вышел на Траффорда, который отразил последовавший удар Габриэла на угловой. Слева с корнера подал незаменённый Троссар, и Салиба с минимального расстояния кивнул по мячу в сетку из пределов штрафной площади (2:1). Чем занимались защитники и вратарь «Бёрнли», непонятно.

«Бордовые» так и не разобрались, как им нужно действовать на угловых соперника. Поэтому «Арсенал» сам разобрался с ними ещё раз. На 74-й минуте Троссар опять подал слева корнер, который заработал Мартинелли. Бейер попал головой в перекладину своих ворот, а Зинченко на добивании в прыжке ногой придал мячу красивую дугу в правую девятку (3:1).

Реклама


Появившийся на замену Фабиу Виейра сделал себе прямую красную карточку, пойдя прямой ногой и шипами на Браунхилла. Впрочем, играть в неравных составах было уже недолго. После медицинской помощи Артета заменил сначала Мартинелли, а потом и Жоржиньо, получившего рассечение головы.

«Арсенал» вовремя задавил соперника и набрал 27 очков в турнирной таблице АПЛ. Столько же баллов у лидирующего «Манчестер Сити», который ещё не играл в двенадцатом туре. «Небесно-голубые» завтра встретятся с «Челси», в предыдущем туре нанёсшим неожиданное крупное поражение «Тоттенхэму».

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Арсенал Лондон АПЛ Чемпионат Англии ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Ноября
19:42
​Зинченко забил красивый гол в матче АПЛ
17:30
«Арсенал» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:07
​«Арсенал» назвал состав на игру с «Бёрнли»
11:26
Артета: «Могу сказать вам, что действительно доволен игрой Хаверца» 1
02:28
Арсенал - Бёрнли: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 3:1
10 Ноября
19:25
Арсенал — Бёрнли: прогноз и ставка на матч АПЛ — 11 ноября 2023
18:27
​Артета высказался о состоянии Саки
09 Ноября
23:45
Парти не поможет «Арсеналу» в 2023 году 1
18:52
​Игрок «Бёрнли» борется с психическими проблемами
14:05
«Арсенал» - «Бернли»: прогноз и ставки БК Pinnacle
08 Ноября
22:30
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус» поспорят за звезду «Флуминенсе» в январе
11:14
Парти выразил желание покинуть «Арсенал» в январе
06 Ноября
22:53
«Арсенал» потерял Смита-Роу на месяц
05 Ноября
16:38
Пети: «Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал» 4
00:44
Салиба интересен двум топ-клубам – трансфер может состояться в январе
04 Ноября
22:32
«Милан» присматривается к защитнику «Арсенала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2
1
5.20 4.10 1.69
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
2
3
2.34 3.50 3.15
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Бёрнли Бёрнли
3
1
1.26 6.20 13.00
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лутон Таун Лутон Таун
1
0
1.26 6.20 13.00
Видео
47 мин
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
5.20 4.10 1.69
Видео
12.11.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
1.60 4.40 5.80
Видео
12.11.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.83 3.85 4.50
Видео
12.11.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд Брентфорд
1.47 5.00 6.80
Видео
12.11.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.30 5.80 12.00
Видео
12.11.23 в 19:30
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
3.85 3.60 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
21:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы должны были забить больше»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – первый тренер «Манчестер Юнайтед», выигравший 30 из стартовых 50 игр в лиге
20:27 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино не будет влиять на трансферы «Челси» в январе
20:01 · Англия. Премьер-лига
Лишь третий гол в ворота «Кристал Пэлас» стал победным для «Эвертона»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:54 · Англия. Премьер-лига
​Назван лучший центральный полузащитник в мире
19:46 · Англия. Премьер-лига
​Лебёф: «Я не думаю, что у «Челси» есть шансы финишировать в топ-4»
19:42 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко забил красивый гол в матче АПЛ
18:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» потерял Эриксена
18:24 · Англия. Чемпионшип
​Лэмпард может возглавить клуб третьего дивизиона Англии
18:09 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» хочет подписать топ-игрока «Челси»
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уступил во втором матче подряд, провалив концовку игры с «Вулверхэмптоном» 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Лутон Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:07 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» назвал состав на игру с «Бёрнли»
Все новости
Рекомендуем