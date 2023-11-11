Лишь третий гол в ворота «Кристал Пэлас» стал победным для «Эвертона»

Матч 12-го тура Премьер-лиги «Кристал Пэлас» - «Эвертон» получился весьма результативным при общем небольшом количестве ударов с обеих сторон. Уже на первой минуте отличился ударом головой Виталий Миколенко, забив второй мяч подряд и третий в своей карьере в чемпионате Англии. Тут же Эберечи Эзе заработал пенальти и реализовал его. В середине тайма Эзе мог получить еще один 11-метровый, но арбитр посчитал, что был нырок. В самом начале нового тайма гости снова отличились, Абдулай Дукуре результативно сыграл на добивании. Одсонн Эдуар сравнял счет, а арбитр после затяжных раздумий засчитал взятие ворот. На 86-й минуте ливерпульцы в третий раз повели, на сей раз завершил атаку Идрисса Гуэйе.

Лондонцы откатились на 12-е место, у противника на одно очко меньше.