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Лишь третий гол в ворота «Кристал Пэлас» стал победным для «Эвертона»

11 Ноября 2023 • 20:01 Комментировать
Кристал Пэлас
2:3
Эвертон

Матч 12-го тура Премьер-лиги «Кристал Пэлас» - «Эвертон» получился весьма результативным при общем небольшом количестве ударов с обеих сторон. Уже на первой минуте отличился ударом головой Виталий Миколенко, забив второй мяч подряд и третий в своей карьере в чемпионате Англии. Тут же Эберечи Эзе заработал пенальти и реализовал его. В середине тайма Эзе мог получить еще один 11-метровый, но арбитр посчитал, что был нырок. В самом начале нового тайма гости снова отличились, Абдулай Дукуре результативно сыграл на добивании. Одсонн Эдуар сравнял счет, а арбитр после затяжных раздумий засчитал взятие ворот. На 86-й минуте ливерпульцы в третий раз повели, на сей раз завершил атаку Идрисса Гуэйе.

Лондонцы откатились на 12-е место, у противника на одно очко меньше.

Протокол игры  
Кристал Пэлас2:3Эвертон
  1'Миколенко Виталий (0:1)
(1:1) Эзе Эберечи5'  
  49'Дукуре Абдулай (1:2)
(2:2) Эдуар Одсонн73'  
  86'Гуэйе Идрисса (2:3)
Джонстон СэмУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикХефферсон ЛермаХьюз Уилл 89' (Ахамада Науиру ( 89') Айю ДжорданЭзе Эберечи  24'Шлупп Джеффри 67' (Олисе Майкл ( 67') Эдуар Одсонн 83' (Матета Жан-Филипп ( 83')
Запасные: Дукуре ШейкХолдинг РобМэттьюз РемиКлайн НатаниэльРичардс КрисФранса Матеус
Пикфорд ДжорданЯнг Эшли 90' (Паттерсон Нэйтан ( 90') Тарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийХаррисон ДжекГарнер Джеймс  89'Онана Амаду  88' 46' (Гуэйе Идрисса ( 46') Макнил ДуайтДукуре Абдулай  45'Калверт-Льюин Доминик 77' (Гомеш Бету ( 77')
Запасные: Данджума АрноЧермити ЮссефКин МайклГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин Льюис
11 ноября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Кристал Пэлас

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