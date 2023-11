​Назван лучший центральный полузащитник в мире

На страницах Four Four Two был опубликован рейтинг лучших центральных полузащитников в мире. На первое место специалисты поставили представителя «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Вторую строчку занял Антуан Гризманн из «Атлетико», а тройку замкнул Илкай Гюндоган из «Барселоны».

В топ-10 также входят Педри («Барселона»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Энцо Фернандес («Челси»), Гави («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Гранит Джака («Байер») и Федерико Вальверде («Реал»).

Отметим, что Бернарду Силва, названный лучшим центральным полузащитником в мире, выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года.