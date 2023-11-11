​Лебёф: «Я не думаю, что у «Челси» есть шансы финишировать в топ-4»

Бывший футболист «Челси» Франк Лебёф не ожидает увидеть команду в топ-4 по итогам сезона Английской премьер-лиги.

«Я не думаю, что у «Челси» есть шансы финишировать в топ-4. Фанаты «Челси» ожидают многого, и они имеют право на это, учитывая затраченные клубом деньги. Но когда они выходят на поле, мы видим, что им очень многого не хватает», - слова Лебёфа приводит в социальных сетях журналист Саймон Филлипс.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Маурисио Почеттино проведёт 12 ноября – против «Манчестер Сити» на своём поле.