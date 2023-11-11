​Зинченко забил красивый гол в матче АПЛ

В субботу «Арсенал» проводит домашний матч Премьер-лиги Англии против «Бёрнли». На 74-й минуте команда Микеля Артеты смогла сделать перевес в счёте комфортным, превратив 2:1 в 3:1. «Канониры» забили после углового: Александр Зинченко подкараулил отскок, набежал на мяч и с набега пробил прямыми «ножницами» - мяч влетел в правый верхний угол ворот.

Для Зинченко это второй гол за «Арсенал» - в прошлом сезоне украинец, выступающий на позиции левого защитника, поражал ворота «Астон Виллы».

Следить за матчем между «Арсеналом» и «Бёрнли» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.