​«Манчестер Сити» хочет подписать топ-игрока «Челси»

«Манчестер Сити» работает над усилением своего состава. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста The Independent Мигеля Делани, «горожане» хотели бы подписать капитана «Челси» Риса Джеймса. В этом футболисте чемпионы Англии видят того, кто мог бы заменить Кайла Уокера на фланге обороны в долгосрочной перспективе.

В декабре Рису Джеймсу исполнится 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 55 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Рис Джеймс провёл только пять матчей – длительный отрезок времени капитан «Челси» пропустил из-за травмы.