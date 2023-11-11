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​«Манчестер Сити» хочет подписать топ-игрока «Челси»

11 Ноября 2023 • 18:09 Комментировать

«Манчестер Сити» работает над усилением своего состава. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста The Independent Мигеля Делани, «горожане» хотели бы подписать капитана «Челси» Риса Джеймса. В этом футболисте чемпионы Англии видят того, кто мог бы заменить Кайла Уокера на фланге обороны в долгосрочной перспективе.

В декабре Рису Джеймсу исполнится 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 55 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Рис Джеймс провёл только пять матчей – длительный отрезок времени капитан «Челси» пропустил из-за травмы.

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