«Тоттенхэм» уступил во втором матче подряд, провалив концовку игры с «Вулверхэмптоном»

12-й тур Премьер-лиги открылся матчем «Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм». Уже в первых атаках прострел Педро Порро во вратарской замкнул Бреннан Джонсон. Марио Лемина с острого угла атаковал и заставил поработать голкипера гостей. После перерыва Хван Хи-Чан метров с восьми наносил удар по воротам - промах. Ло Чельсо от линии штрафной стрелял под перекладину - сэйв. А вот ответ «волков» был голевым. Пабло Сарабия получил мяч в штрафной на скорости от Матеуса Куньи, принял его на бедро и тут же с левой ноги метров с 10 стрельнул в ближний угол. Эффектно и эффективно - 1:1. Невероятно, но на седьмой добавленной минуте хозяева снова отличились, Марио Лемина вырвал победу, он получил диагональный пас справа в штрафную и в касание пробил в дальний угол - 2:1.

Хозяева делят 10-е место, а соперник остаемся вторым после двух поражений подряд.