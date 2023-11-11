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«Тоттенхэм» уступил во втором матче подряд, провалив концовку игры с «Вулверхэмптоном»

11 Ноября 2023 • 17:34 Комментировать
Вулверхэмптон
2:1
Тоттенхэм
окончен

12-й тур Премьер-лиги открылся матчем «Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм». Уже в первых атаках прострел Педро Порро во вратарской замкнул Бреннан Джонсон. Марио Лемина с острого угла атаковал и заставил поработать голкипера гостей. После перерыва Хван Хи-Чан метров с восьми наносил удар по воротам - промах. Ло Чельсо от линии штрафной стрелял под перекладину - сэйв. А вот ответ «волков» был голевым. Пабло Сарабия получил мяч в штрафной на скорости от Матеуса Куньи, принял его на бедро и тут же с левой ноги метров с 10 стрельнул в ближний угол. Эффектно и эффективно - 1:1. Невероятно, но на седьмой добавленной минуте хозяева снова отличились, Марио Лемина вырвал победу, он получил диагональный пас справа в штрафную и в касание пробил в дальний угол - 2:1.

Хозяева делят 10-е место, а соперник остаемся вторым после двух поражений подряд.

Протокол игры  
Вулверхэмптон2:1Тоттенхэм
  3'Джонсон Бреннан (0:1)
(1:1) Сарабия Пабло90'  
(2:1) Лемина Марио90'  
Са ЖозеКилман МаксДоусон Крэйг  90'Гомеш ТотиСемеду Нелсон 67' (Доэрти Мэтт ( 67'  90') Беллегард Жан-Рикнер 73' (Калайджич Саша ( 73') Лемина МариоГомес Жоао 87' (Сарабия Пабло ( 87') Аит-Нури Раян 87' (Дойл Томми ( 87') Хи-Чан ХванКунья Матеус
Запасные: Траоре БубакарБентли ДаниелХонни КастроСилва ФабиоБуэно Уго
Викарио ГульельмоПорро ПедроДайер ЭрикДэвис БенЭмерсон Жуниор  45'Хёйбьерг Пьер-ЭмильБиссума Ив  45' 76' (Ло Чельсо Джовани ( 76') Сарр Пап Матар 63' (Бентанкур Родриго ( 63'  89') Кулушевски ДеянХын Мин СонДжонсон Бреннан 75' (Хиль Бриан ( 75')
Запасные: Скипп ОливерДоррингтон АлфиФиллипс ЭшлиВелиз АлехоДонли ДжеймиФорстер Фрейзер
11 ноября. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон

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