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​«Арсенал» назвал состав на игру с «Бёрнли»

11 Ноября 2023 • 17:07 Комментировать
Арсенал
0:0
Бёрнли
1 1.20 X 7.30 2 16.00
1-й тайм

В одном из субботних матчей 12-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Бёрнли». Рулевой лондонской команды Микель Артета решил включить в основной состав таких исполнителей:

Райя, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Хаверц, Сака, Троссар, Мартинелли.

Матч между «Арсеналом» и «Бёрнли» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Эмирейтс» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Добавим, что после одиннадцати туров «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон

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АРСЕНАЛ БЁРНЛИ
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