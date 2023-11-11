​«Арсенал» назвал состав на игру с «Бёрнли»

В одном из субботних матчей 12-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Бёрнли». Рулевой лондонской команды Микель Артета решил включить в основной состав таких исполнителей:

Райя, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Хаверц, Сака, Троссар, Мартинелли.

Матч между «Арсеналом» и «Бёрнли» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Эмирейтс» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Добавим, что после одиннадцати туров «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.