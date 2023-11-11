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​Суперклуб АПЛ готов побороться за Мбаппе слухи

11 Ноября 2023 • 15:57 Комментировать

Будущее звёздного форварда Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой, ведь его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Как сообщает Football Insider, побороться за Мбаппе на летнем трансферном рынке будет готов «Манчестер Юнайтед». Этому способствует тот факт, что Джим Рэтклифф близок к выкупу 25% акций клуба. Бизнесмен готов вкладывать серьёзные деньги в финансирование команды.

Источник также отмечает, что в финансовом плане провернуть трансфер Мбаппе могут ещё два клуба Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Челси».

Стоит сказать, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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