Будущее звёздного форварда Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой, ведь его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Как сообщает Football Insider, побороться за Мбаппе на летнем трансферном рынке будет готов «Манчестер Юнайтед». Этому способствует тот факт, что Джим Рэтклифф близок к выкупу 25% акций клуба. Бизнесмен готов вкладывать серьёзные деньги в финансирование команды.

Источник также отмечает, что в финансовом плане провернуть трансфер Мбаппе могут ещё два клуба Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Челси».

Стоит сказать, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с мадридским «Реалом».