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«Астон Вилла» не хочет терять Дугласа Луиса в январе и будет требовать за игрока 70 миллионов евро

11 Ноября 2023 • 14:54 Комментировать
Астон Вилла
...
Фулхэм
1 1.57 X 4.40 2 5.90
12.11 17:00

«Астон Вилла» не хочет терять своего полузащитника Дугласа Луиса посреди сезона. По информации от журналиста Фрейзера Флетчера, команда Унаи Эмери установила ценник на бразильца в размере 70 миллионов евро, чтобы отпугнуть заинтересованные клубы.

Напомним, в услугах Луиса ещё с прошлого сезона заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» изучат возможность оформить сделку в ближайшее трансферное окно, но переход пока смотрится маловероятным.

Отметим, что Дуглас Луис в нынешнем сезоне отметился пятью голами и одной результативной передачей в одиннадцати матчах Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Дуглас Луис

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