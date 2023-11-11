«Астон Вилла» не хочет терять Дугласа Луиса в январе и будет требовать за игрока 70 миллионов евро

«Астон Вилла» не хочет терять своего полузащитника Дугласа Луиса посреди сезона. По информации от журналиста Фрейзера Флетчера, команда Унаи Эмери установила ценник на бразильца в размере 70 миллионов евро, чтобы отпугнуть заинтересованные клубы.

Напомним, в услугах Луиса ещё с прошлого сезона заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» изучат возможность оформить сделку в ближайшее трансферное окно, но переход пока смотрится маловероятным.

Отметим, что Дуглас Луис в нынешнем сезоне отметился пятью голами и одной результативной передачей в одиннадцати матчах Английской премьер-лиги.