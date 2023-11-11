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Киоун: «У «Челси» формируется хорошая команда под руководством Почеттино»

11 Ноября 2023 • 14:38 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
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12.11 19:30

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун оценил перспективы «Челси» под руководством Маурисио Почеттино. Напомним, в данный момент «пенсионеры» занимают десятое место в Английской премьер-лиге.

«Изучив «Челси» на этой неделе я понял, что под руководством Маурисио Почеттино формируется хорошая команда. Им не очень повезло с травмами, но состав, который обыграл «Тоттенхэм» был всё равно полон талантов», – цитирует Киоуна журналист Саймон Филлипс.

«Челси» в следующем туре АПЛ примет у себя дома лидера чемпионата в лице «Манчестер Сити». Поединок стартует завтра в 19:30 по московскому времени.

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