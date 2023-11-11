Кулушевски и Сон Хын Мин — в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч с «Вулверхэмптоном»

Лондонский «Тоттенхэм» объявил стартовый состав на предстоящий матч против «Вулверхэмптона».

По решению главного тренера «шпор» Анге Постекоглу, с первых минут на поле выйдут: Викарио (вр), Порро, Дайер, Бен Дэвис, Эмерсон, Хёйбьерг, Биссума, Сарр, Кулушевски, Сон Хын Мин (к), Джонсон.

Матч 12-го тура Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм» состоится сегодня, 11 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 15:30 по московскому времени.

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