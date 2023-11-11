Москардо: «Челси» действительно интересовался мной летом»

Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо признался, что летом им всерьёз интересовался лондонский «Челси». Напомним, команда Маурисио Почеттино не смогла оформить сделку до закрытия трансферного окна.

«Пару месяцев назад «Челси» действительно проявлял сильный интерес, но в данный момент я сосредоточен на том, чтобы помочь «Коринтиансу». Честно говоря, я не обладаю большой информацией, многое знает мой отец, но он не хочет говорить мне некоторые вещи, чтобы я не отвлекался от футбола», – цитирует Москардо журналист Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что в услугах Москардо также заинтересована каталонская «Барселона».