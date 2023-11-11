Фирмино может вернуться в АПЛ

Бразильский форвард Роберто Фирмино, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Ахли», может вернуться в Европу, рапортуют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании 32-летнего южноамериканца заинтересованы представители АПЛ, названия которых пока не афишируются. У Фирмино есть большой опыт выступлений на Туманном Альбионе за «Ливерпуль». Цвета мерсисайдского гранда Роберто защищал с 2015 по 2023 год.

Трудовой договор бразильца с саудовским клубом рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.