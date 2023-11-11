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Оби Микель: «Советую Осимхену перейти в «Челси»

11 Ноября 2023 • 13:02 Комментировать
Наполи
...
Эмполи
1 1.25 X 6.90 2 12.00
12.11 14:30

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микель посоветовал своему соотечественнику Виктору Осимхену перебраться на «Стэмфорд Бридж». Напомним, нападающий «Наполи» в обозримом будущем хочет сменить клубную прописку. Контракт нигерийца с «партенопеи» заканчивается летом 2025 годом.

«Осимхен обладает высокомерием и сильной личностью. Ты сразу чувствуешь таких людей в раздевалке. Подобные качества были у Дидье Дрогба. Я бы посоветовал Осимхену перейти в «Челси», – сказал Оби Микель в эфире The Obi One Podcast.

В этом сезоне Осимхен отметился 6 голами в 8 матчах итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Джон Оби Микель Виктор Осимхен ещё теги

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