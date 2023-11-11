Оби Микель: «Советую Осимхену перейти в «Челси»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микель посоветовал своему соотечественнику Виктору Осимхену перебраться на «Стэмфорд Бридж». Напомним, нападающий «Наполи» в обозримом будущем хочет сменить клубную прописку. Контракт нигерийца с «партенопеи» заканчивается летом 2025 годом.

«Осимхен обладает высокомерием и сильной личностью. Ты сразу чувствуешь таких людей в раздевалке. Подобные качества были у Дидье Дрогба. Я бы посоветовал Осимхену перейти в «Челси», – сказал Оби Микель в эфире The Obi One Podcast.

В этом сезоне Осимхен отметился 6 голами в 8 матчах итальянской Серии А.