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«Челси» продолжает верить в Джексона

11 Ноября 2023 • 12:06 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
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12.11 19:30

Лондонский «Челси» продолжает оказывать доверие своему нападающему Николасу Джексону, который присоединился к команде минувшим летом за 38 миллионов евро из испанского «Вильярреала».

В этом сезоне Джексона часто критикую из-за плохой реализации, но если верить журналисту Адриану Каджумбе, руководство продолжает верить в сенегальца. Сам Николас также сохраняет уверенность и продолжает усердно работать.

Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги Джексон оформил хет-трик в ворота «Тоттенхэма» в лондонском дерби. В целом на счету сенегальского форварда 5 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Николас Джексон

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