«Челси» продолжает верить в Джексона

Лондонский «Челси» продолжает оказывать доверие своему нападающему Николасу Джексону, который присоединился к команде минувшим летом за 38 миллионов евро из испанского «Вильярреала».

В этом сезоне Джексона часто критикую из-за плохой реализации, но если верить журналисту Адриану Каджумбе, руководство продолжает верить в сенегальца. Сам Николас также сохраняет уверенность и продолжает усердно работать.

Напомним, в последнем туре Английской премьер-лиги Джексон оформил хет-трик в ворота «Тоттенхэма» в лондонском дерби. В целом на счету сенегальского форварда 5 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата.