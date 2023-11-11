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Артета: «Могу сказать вам, что действительно доволен игрой Хаверца»

11 Ноября 2023 • 11:26 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1 1.20 X 7.30 2 16.00
Через 5 ч. 50 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру нападающего Кая Хаверца в нынешнем сезоне. Напомним, летом немец был выкуплен из «Челси» за 75 миллионов евро.

«Могу сказать вам, что действительно доволен игрой Хаверца. Если говорить о его индивидуальной статистике, это должно быть улучшено. Если не считать штрафную соперника, в других участках поля Хаверц даёт команде очень важные качества», – заявил Артета на пресс-конференции.

В одиннадцати матчах Английской премьер-лиги Хаверц в нынешнем сезоне отметился голом и результативной передачей. Немец проводит свою четвертую кампанию в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
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