В «Баварии» исключили вариант с трансфером Чалобы в январе

Мюнхенская «Бавария» в январе не станет покупать у «Челси» центрального защитника Трево Чалобу. По информации от журналиста Кристиана Фалька, англичанин из-за травмы будет находиться вне игры до февраля. «Баварии» же нужен футболист, который сразу сможет помочь команде в январе.

Напомним, Чалоба в этом сезоне не успел провести ни одного матча за «Челси». Игрок ещё летом мог покинуть команду, но «Бавария» не смогла договориться о трансфере в последние дни окна.

Сообщается, что «Бавария» будет искать другого центрального защитника, который также способен сыграть на правом фланге обороны.