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В «Баварии» исключили вариант с трансфером Чалобы в январе

11 Ноября 2023 • 11:18 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
1 1.07 X 14.00 2 29.00
Через 5 ч. 20 мин.

Мюнхенская «Бавария» в январе не станет покупать у «Челси» центрального защитника Трево Чалобу. По информации от журналиста Кристиана Фалька, англичанин из-за травмы будет находиться вне игры до февраля. «Баварии» же нужен футболист, который сразу сможет помочь команде в январе.

Напомним, Чалоба в этом сезоне не успел провести ни одного матча за «Челси». Игрок ещё летом мог покинуть команду, но «Бавария» не смогла договориться о трансфере в последние дни окна.

Сообщается, что «Бавария» будет искать другого центрального защитника, который также способен сыграть на правом фланге обороны.

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Челси Бавария Трево Чалоба ещё теги

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