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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн высказал мнение о военных конфликтах в мире

11 Ноября 2023 • 11:13 Комментировать

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отреагировал на военные конфликты в мире. Посредством социальных сетей звездный форвард привал конфликтующие стороны к миру.

«Ни один невинный ребенок не заслуживает смерти», - написал скандинавский футболист в соцсети, прикрепив хэштег #peace.

Напомним, что Холанн занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» в этом году. Норвежец уступил лишь аргентинцу Лионелю Месси.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Эрлинг провел 11 поединков, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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