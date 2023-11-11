Холанн высказал мнение о военных конфликтах в мире

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отреагировал на военные конфликты в мире. Посредством социальных сетей звездный форвард привал конфликтующие стороны к миру.

«Ни один невинный ребенок не заслуживает смерти», - написал скандинавский футболист в соцсети, прикрепив хэштег #peace.

Напомним, что Холанн занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» в этом году. Норвежец уступил лишь аргентинцу Лионелю Месси.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Эрлинг провел 11 поединков, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и две результативные передачи.