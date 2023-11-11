«Арсенал» может купить центрального нападающего за 70 миллионов евро

Центральный нападающий Душан Влахович, правами на которого владеет туринский «Ювентус», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом информируют журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании 23-летнего бомбардира заинтересован лондонский «Арсенал», который подыскивает усиление в атакующую линию. Сумма потенциального трансфера Душана оценивается в 70 миллионов евро. Сам Влахович готов выслушать предложение «канониров».

В текущем сезоне чемпионата Италии серб провел девять матчей и забил четыре гола. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года.