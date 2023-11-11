«Реал» следующим летом может заплатить за Холанна около 200 миллионов евро

Мадридский «Реал» раздумывает над тем, чтобы усилить интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну. По информации от издания AS, «королевский клуб» думает активировать отступные норвежца, которые составляют около 200 миллионов евро.

Напомним, следующим летом «Реал» будет пытаться купить нового нападающего. Приоритетным вариантом является Килиан Мбаппе из «ПСЖ», который станет свободным агентом, если не продлит контракт со своим клубом. Холанн считается альтернативой французу.

Эрлинг проводит второй сезон за «Манчестер Сити». В первой кампании он стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.