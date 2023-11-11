Украинец Мудрик может стать одноклубником Головина

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, правами на которого владеет лондонский «Челси», может сменить клубную прописку. Об этом рапортует журналист Клод Дюсо.

По сведениям источника, руководство английского клуба планирует отправить украинца в аренду до завершения нынешнего сезона. Возможным пристанищем Мудрика может стать «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.

Напомним, что Михаил перебрался в «Челси» из «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти поединках, в которых отметился двумя голами.