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Украинец Мудрик может стать одноклубником Головина

11 Ноября 2023 • 09:10 Комментировать

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, правами на которого владеет лондонский «Челси», может сменить клубную прописку. Об этом рапортует журналист Клод Дюсо.

По сведениям источника, руководство английского клуба планирует отправить украинца в аренду до завершения нынешнего сезона. Возможным пристанищем Мудрика может стать «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.

Напомним, что Михаил перебрался в «Челси» из «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти поединках, в которых отметился двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Александр Головин Михаил Мудрик трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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