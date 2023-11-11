Назван лучший опорник в мировом футболе

Аналитики FourFourTwo составили очередной рейтинг. На этот раз был определен лучших опорный полузащитник мира. Первое место в рейтинге занял игрок сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

На второй позиции расположился полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс, а топ-3 замкнул бразилец Бруно Гимараэс из «Ньюкасла».

В десятку лучших опорных полузащитников мира также попали: Йозуа Киммих («Бавария»), Ив Биссума («Тоттенхэм»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Мойсес Кайседо («Челси»), Орельен Тчуамени («Реал») и Мануэль Угарте («ПСЖ»).