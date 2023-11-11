Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ришарлисон рассказал о своих болях

11 Ноября 2023 • 03:43 Комментировать
Тоттенхэм
1:4
Челси

Из-за травм бразильский нападающий Ришарлисон практически не играл в 2023 году. Он был прооперирован и теперь время ожидания перед возвращением на поле составит не менее восьми месяцев.

- С начала год а меня беспокоили боли, которые становились все сильнее и сильнее. Они напрямую влияли на мое удовольствие от нахождения на поле, от игры. Потому я решил позаботиться о своем здоровье. Знаю, что меня ждут тоскливые дни, недели и месяцы, но я не могу рисковать здоровьем, - цитирует слова Ришарлисона итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что бразильский нападающий выступает за «Тоттенхэм».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ришарлисон

Новости по матчу

07 Ноября
10:57
Защитник «Челси» Гюсто — о матче с «Тоттенхэмом»: «В дерби нужно было побеждать, не имеет значения как»
04:20
Палмер: «Впереди у Джексона ещё много хет-триков»
04:11
Стерлинг – пятый по результативным действиям в АПЛ с 2012 года
03:50
Почеттино – о хет-трике Джексона: «Это должно добавить ему уверенности»
02:19
«Челси» повторил рекорд по количеству выездных побед над «Тоттенхэмом» в АПЛ
02:11
Почеттино: «Челси» был лучше и заслужил победу»
01:56
Джексон прокомментировал свой хет-трик в ворота «Тоттенхэма»
01:48
Постекоглу – о поражении от «Челси»: «Разочарован результатом, но горжусь игроками» 1
01:36
Каррагер – о матче «Тоттенхэм» – «Челси»: «Одна из самых зрелищных игр, что я видел за 40 лет»
01:22
Николас Джексон – первый за 21 год игрок «Челси», оформивший хет-трик в ворота «Тоттенхэма»
01:10
В АПЛ смена власти, Почеттино победил бывших: «Тоттенхэм» вдевятером получил разгром в мега-дерби с «Челси» 21
00:38
«Тоттенхэм» остался вдевятером на 55-й минуте матча с «Челси»
00:02
Ромеро – лидер среди игроков АПЛ по красным карточкам за последние три сезона
06 Ноября
23:59
«Тоттенхэм» сделал три замены в первом тайме матча с «Челси»
23:23
Почеттино: «Для «Челси» очень важно остановить Мэддисона»
23:00
Почеттино: «Тоттенхэм» заслуженно добивается успехов в текущем сезоне»
22:34
Сон рассказал, как относится к Почеттино
22:30
«Тоттенхэм» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
22:25
«Тоттенхэм» и «Челси» огласили стартовые составы
13:15
PARI: «Тоттенхэм» победит «Челси» и вернется на первую строчку АПЛ
11:13
Почеттино: «Не могу врать, в «Тоттенхэме» я ощущал от фанатов больше любви, чем в «Челси»
02:33
Тоттенхэм - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:17
Тоттенхэм — Челси: прогноз и ставка на матч АПЛ — 6 ноября 2023
05 Ноября
02:36
Почеттино надеется, что матч против «Тоттенхэма» станет для «Челси» поворотным моментом
04 Ноября
14:13
Дайер и «Тоттенхэм» провалили переговоры, хавбек хочет покинуть клуб летом
02:01
Ван де Вен рассказал, кого считает лучшим центральным защитником в мире
01:30
Защитник «Тоттенхэма» назвал Рэшфорда своим самым трудным оппонентом
00:18
Постекоглу: «Не думаю, что можно добиться успеха, собрав команду из 24 лучших игроков мира»
03 Ноября
23:14
Почеттино: «Чувствую, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ» 8
22:59
Броя вернулся в состав «Челси» перед матчем с «Тоттенхэмом»
22:53
Бэйл посетит игру «Тоттенхэма» и «Челси»
21:12
Энцо Фернандес рассказал, как убеждал Кайседо перейти в «Челси»
20:54
Фернандес и Кайседо считают, что «Челси» станет одной из сильнейших команд АПЛ
18:09
Мудрик вернулся к полноценным тренировкам в «Челси»
17:09
Почеттино не считает свою работу в «Челси» предательством по отношению к «Тоттенхэму»
14:09
«Челси» не планирует приглашать Ремсдейла
02 Ноября
00:02
Терри – о неудаче Салаха и де Брёйне в «Челси»: «Возможно, в этом есть моя вина»
01 Ноября
20:57
«Брентфорд» запрашивает огромную сумму за Тони – игрок интересен «Арсеналу» и «Челси»
01:14
Биссума: «Сказал Педри, что он станет одним из лучших полузащитников в мире»
31 Октября
17:49
С «Челси» могут снять очки
17:11
Почеттино рассказал о состоянии Нкунку и Джеймса перед дерби с «Тоттенхэмом»
17:02
Почеттино считает нормальным, что у «Челси» нет стабильности
14:52
Оби Микель рассказал о конфликте де Брёйне и Это-О в «Челси»
30 Октября
17:45
​Тьяго Силва: «Конец карьеры всё ближе, и это непросто»
16:24
Нкунку сможет вернуться на поле после международной паузы
14:14
​«Он говорит не только о футболе»: Кулушевски высказался о работе с Постекоглу
12:04
Почеттино: «Мы не ожидали, что Палмер настолько быстро адаптируется к команде»
11:14
«Рома» хотела бы обменять Абрахама на Лукаку
29 Октября
00:42
Постекоглу заблокировал уход Хиля летом
28 Октября
23:51
Кейн ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Тоттенхэма» 1
22:38
Почеттино хочет видеть в «Челси» Санчо 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 15:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
5.20 4.10 1.69
Видео
11.11.23 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
2.34 3.50 3.15
Видео
11.11.23 в 18:00
Арсенал Арсенал
Бёрнли Бёрнли
1.26 6.20 13.00
Видео
11.11.23 в 18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лутон Таун Лутон Таун
1.26 6.20 13.00
Видео
11.11.23 в 20:30
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
5.20 4.10 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
03:43 · Англия. Премьер-лига
​Ришарлисон рассказал о своих болях
02:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» снова потерял защитника из-за травмы
02:28 · Англия. Премьер-лига
Арсенал - Бёрнли: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0
02:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» пропускает много голов
01:55 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, на кого из звёздных игроков похож Палмер
01:44 · Англия. Премьер-лига
Варану не нравится, когда вместо него играет Эванс слухи
01:04 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Палмер – ключевая фигура в проекте «Челси»
00:53 · Англия. Премьер-лига
Варан находится не в лучших отношениях с тен Хагом слухи
00:21 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Роналду был моим кумиром в детстве, я старался у него учиться» 1
10 Ноября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Хау ответил на вопрос о возможном приходе Невеша в «Ньюкасл»
23:42 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу объяснил суть своего футбола
23:07 · Англия. Премьер-лига
Невилл считает, что «Манчестер Сити» не сможет обыграть «Челси» 1
22:47 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Игра в прессинге – одна из моих сильных сторон»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов остаться в «Роме» слухи
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать двух центральных защитников
Все новости
Рекомендуем