​Ришарлисон рассказал о своих болях

Из-за травм бразильский нападающий Ришарлисон практически не играл в 2023 году. Он был прооперирован и теперь время ожидания перед возвращением на поле составит не менее восьми месяцев.

- С начала год а меня беспокоили боли, которые становились все сильнее и сильнее. Они напрямую влияли на мое удовольствие от нахождения на поле, от игры. Потому я решил позаботиться о своем здоровье. Знаю, что меня ждут тоскливые дни, недели и месяцы, но я не могу рисковать здоровьем, - цитирует слова Ришарлисона итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что бразильский нападающий выступает за «Тоттенхэм».