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Почеттино рассказал, на кого из звёздных игроков похож Палмер

11 Ноября 2023 • 01:55 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
1 5.10 X 3.75 2 1.73
12.11 19:30

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о сравнениях Коула Палмера с другими футболистами.

21-летний англичанин, купленный у «Манчестер Сити» в начале текущего сезона, быстро завоевал доверие тренера «синих». В настоящий момент полузащитник делит статус самого результативного игрока «Челси» в Премьер-лиге с Николасом Джексоном: на счету первого три гола и два ассиста, в то время как второй забил пять раз, но пока не ассистировал.

«Сравнения Палмера с Хуаном Матой? Нет, на мой взгляд, он больше напоминает Анхеля ди Марию – они схожи телосложением и манерой движения», – цитирует Standard Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Анхель Ди Мария Хуан Мата Маурисио Почеттино Коул Палмер ещё теги

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