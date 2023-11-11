Почеттино рассказал, на кого из звёздных игроков похож Палмер

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о сравнениях Коула Палмера с другими футболистами.

21-летний англичанин, купленный у «Манчестер Сити» в начале текущего сезона, быстро завоевал доверие тренера «синих». В настоящий момент полузащитник делит статус самого результативного игрока «Челси» в Премьер-лиге с Николасом Джексоном: на счету первого три гола и два ассиста, в то время как второй забил пять раз, но пока не ассистировал.

«Сравнения Палмера с Хуаном Матой? Нет, на мой взгляд, он больше напоминает Анхеля ди Марию – они схожи телосложением и манерой движения», – цитирует Standard Почеттино.