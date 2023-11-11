Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Палмер – ключевая фигура в проекте «Челси»

11 Ноября 2023 • 01:04 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
1 5.10 X 3.75 2 1.73
12.11 19:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что полузащитнику Коулу Палмеру отводится ключевая роль в долгосрочных планах клуба.

21-летний футболист перебрался в стан «синих» из «Манчестер Сити» 1 сентября – сумма трансфера оценивается в 47 млн евро. Проведя 13 поединков за команду Почеттино, молодой англичанин отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

«Мы довольны Палмером. Мы доверяем ему уже сейчас, но видим и великолепные перспективы на будущее. Он очень умён, ему удалось быстро освоиться. Коул должен продолжать расти, однако он уже показывает отличный уровень. Мы считаем его ключевой фигурой в нашем проекте», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо аргентинского рулевого.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Коул Палмер ещё теги

Новости по матчу

10 Ноября
23:07
Невилл считает, что «Манчестер Сити» не сможет обыграть «Челси» 1
21:47
Почеттино: «Джексон будет забивать больше, когда перестанет нервничать»
21:35
​Челси – Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 12 ноября 2023
17:53
​Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне
17:08
Почеттино — о «Манчестер Сити»: «У них лучшая команда в Европе, но мы хотим заработать три очка»
16:42
Почеттино рассказал о состоянии Лавия
09 Ноября
17:32
Стало известно, когда Нкунку может впервые выйти в старте «Челси»
15:10
Стерлинга могут дисквалифицировать за инцидент в матче с «Тоттенхэмом» 2
14:28
«Ювентус» провёл переговоры с агентом Филлипса и руководством «Манчестер Сити»
13:28
Палмер — о матче с «Манчестер Сити»: «Это ещё одна большая игра против великой команды»
08 Ноября
22:37
Дисаси – о переходе в «Челси»: «Я хотел в большой клуб» 1
21:33
Оби Микель: «Терри всегда объединял команду, когда в раздевалке «Челси» были проблемы» 1
20:47
Аканджи: Если «Манчестер Сити» снова не оформит требл, для нас это будет разочарованием 1
16:40
Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов 2
15:58
Палмер: «В «Челси» я наслаждаюсь своей игрой каждый день»
15:13
Филлипс не является приоритетным вариантом для «Ювентуса» на усиление полузащиты
14:14
Палмер – о победе над «Тоттенхэма»: «Мы взяли очень важные три очка» 2
07 Ноября
13:23
«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Нанта»
12:00
Скауты «Манчестер Сити» просматривали Вирца в последнем туре Бундеслиги
11:17
Невилл – об атаке «Челси»: «Я словно наблюдал за детьми моложе 9 лет» 1
10:57
Защитник «Челси» Гюсто — о матче с «Тоттенхэмом»: «В дерби нужно было побеждать, не имеет значения как»
10:50
Почеттино: «Колвилл потерял концентрацию после жёлтой карточки, поэтому мы заменили его»
10:42
«Челси» нашёл защитника, которым хочет заменить Тьяго Силву
06 Ноября
11:21
Родри: «С приходом Доку у нас появился игрок такого профиля, которого в команде давно не было»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 15:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
5.20 4.10 1.69
Видео
11.11.23 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
2.34 3.50 3.15
Видео
11.11.23 в 18:00
Арсенал Арсенал
Бёрнли Бёрнли
1.26 6.20 13.00
Видео
11.11.23 в 18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лутон Таун Лутон Таун
1.26 6.20 13.00
Видео
11.11.23 в 20:30
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
5.20 4.10 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
01:04 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Палмер – ключевая фигура в проекте «Челси»
00:53 · Англия. Премьер-лига
Варан находится не в лучших отношениях с тен Хагом слухи
00:21 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Роналду был моим кумиром в детстве, я старался у него учиться» 1
10 Ноября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Хау ответил на вопрос о возможном приходе Невеша в «Ньюкасл»
23:42 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу объяснил суть своего футбола
23:07 · Англия. Премьер-лига
Невилл считает, что «Манчестер Сити» не сможет обыграть «Челси» 1
22:47 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Игра в прессинге – одна из моих сильных сторон»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов остаться в «Роме» слухи
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать двух центральных защитников
21:47 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Джексон будет забивать больше, когда перестанет нервничать»
21:35 · Англия. Премьер-лига
​Челси – Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 12 ноября 2023
21:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, почему отказывается от перевода Трента в полузащиту на постоянной основе
21:05 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Знаю, что играю в лучшем клубе мира»
19:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может сделать новое предложение по игроку сборной Бразилии
19:18 · Англия. Премьер-лига
​Четырём клубам АПЛ интересен Смит-Роу
Все новости
Рекомендуем