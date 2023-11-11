Почеттино: «Палмер – ключевая фигура в проекте «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что полузащитнику Коулу Палмеру отводится ключевая роль в долгосрочных планах клуба.

21-летний футболист перебрался в стан «синих» из «Манчестер Сити» 1 сентября – сумма трансфера оценивается в 47 млн евро. Проведя 13 поединков за команду Почеттино, молодой англичанин отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

«Мы довольны Палмером. Мы доверяем ему уже сейчас, но видим и великолепные перспективы на будущее. Он очень умён, ему удалось быстро освоиться. Коул должен продолжать расти, однако он уже показывает отличный уровень. Мы считаем его ключевой фигурой в нашем проекте», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо аргентинского рулевого.