Постекоглу объяснил суть своего футбола

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о своих футбольных ценностях.

Под руководством австралийца «шпоры» выиграли восемь из десяти стартовых матчей Премьер-лиги. Лишь в 11-м туре команда потерпела своё первое поражение, уступив «Челси» (1:4). Впрочем, Постекоглу удостоился многочисленных комплиментов не только за впечатляющие результаты, но и за уникальный и зрелищный стиль игры.

«Я не пытаюсь создать что-то красивое, чтобы доказать свою правоту – я просто думаю, что именно так мы добьёмся успеха. Я никогда не возглавлял команды, которые были лучшими – я возглавлял тех, кто хочет успеха. Я ничего не добьюсь, придерживаясь консервативного подхода и делая то же, что делают другие», – высказался наставник в преддверии субботнего матча против «Вулверхэмптона».