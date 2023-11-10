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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Постекоглу объяснил суть своего футбола

10 Ноября 2023 • 23:42 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
1 3.00 X 3.75 2 2.30
Через 14 ч. 5 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о своих футбольных ценностях.

Под руководством австралийца «шпоры» выиграли восемь из десяти стартовых матчей Премьер-лиги. Лишь в 11-м туре команда потерпела своё первое поражение, уступив «Челси» (1:4). Впрочем, Постекоглу удостоился многочисленных комплиментов не только за впечатляющие результаты, но и за уникальный и зрелищный стиль игры.

«Я не пытаюсь создать что-то красивое, чтобы доказать свою правоту – я просто думаю, что именно так мы добьёмся успеха. Я никогда не возглавлял команды, которые были лучшими – я возглавлял тех, кто хочет успеха. Я ничего не добьюсь, придерживаясь консервативного подхода и делая то же, что делают другие», – высказался наставник в преддверии субботнего матча против «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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