Невилл считает, что «Манчестер Сити» не сможет обыграть «Челси»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился прогнозом на предстоящий матч между «Челси» и «Манчестер Сити».

«Синие» примут в родных стенах «горожан» в рамках Премьер-лиги. Встреча пройдёт в воскресенье.

«Честно говоря, я думаю, что «Челси» способен справиться с «Манчестер Сити». В нескольких играх на «Стэмфорд Бридж», которые я видел, команда хорошо смотрелась против сильных соперников. «Челси» действительно здорово выступил в матчах с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Думаю, в этот раз будет 1:1», – заявил телеэксперт Sky Sports в преддверии матча.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ с 15 набранными очками после 11 туров. «Манчестер Сити» – первый с 27 баллами.