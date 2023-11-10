Нападающий Ромелу Лукаку хочет на постоянной основе перебраться в «Рому».

Римляне арендовали бельгийца у лондонского «Челси» до конца текущего сезона. По некоторым данным, руководство «Ромы» намерено выкупить 30-летнего игрока после завершения кампании. Как сообщает инсайдер Экрем Конур, сам Лукаку также заинтересован в продолжении карьеры в «Роме» – он готов к полноценному трансферу, если возникнет такая возможность.

Контракт Ромелу Лукаку с «Челси» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость форварда оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро. В активе футболиста девять забитых мячей в 13 матчах за «Рому».