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Лукаку готов остаться в «Роме» слухи

10 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать
Лацио
...
Рома
1 2.95 X 3.10 2 2.65
12.11 20:00

Нападающий Ромелу Лукаку хочет на постоянной основе перебраться в «Рому».

Римляне арендовали бельгийца у лондонского «Челси» до конца текущего сезона. По некоторым данным, руководство «Ромы» намерено выкупить 30-летнего игрока после завершения кампании. Как сообщает инсайдер Экрем Конур, сам Лукаку также заинтересован в продолжении карьеры в «Роме» – он готов к полноценному трансферу, если возникнет такая возможность.

Контракт Ромелу Лукаку с «Челси» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость форварда оценивается экспертами Transfermarkt в 40 млн евро. В активе футболиста девять забитых мячей в 13 матчах за «Рому».

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