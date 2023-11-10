Почеттино: «Джексон будет забивать больше, когда перестанет нервничать»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что по-прежнему ждёт большего от нападающего Николаса Джексона.

23-летний футболист подвергся серьёзной критике за свою игру на старте сезона, однако в последнем матче против «Тоттенхэма» (4:1) смог оформить хет-трик.

«Джексон продолжает развиваться. Я не изменил своё мнение о нём. Он забил три гола, но должен был забить шесть.

Со временем он перестанет нервничать, начнёт по-другому подходить к играм. Нужно оставаться спокойным, сохранять расслабленность. Он будет забивать больше», – приводит инсайдер Фабрицио Романо высказывание Почеттино.