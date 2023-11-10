Клопп рассказал, почему отказывается от перевода Трента в полузащиту на постоянной основе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игровых особенностях Трента Александера-Арнольда.

25-летний футболист уже доказал свою способность играть в полузащите, однако, по словам рулевого «красных», англичанин всё ещё нужен команде на своей профильной позиции справа в защите.

«Мы знаем, что Трент может играть в полузащите, такая опция действительно есть. Но это зависит от конкретной ситуации, от соперников и множества других факторов. Кроме того, мы лишимся одного из лучших правых защитников мира, если просто возьмём и переведём его в середину поля», – цитируют Клоппа английские СМИ.

В активе Александера-Арнольда три результативные передачи в 13 матчах текущего сезона.