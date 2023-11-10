Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал, почему отказывается от перевода Трента в полузащиту на постоянной основе

10 Ноября 2023 • 21:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Брентфорд
1 1.43 X 5.20 2 6.90
12.11 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игровых особенностях Трента Александера-Арнольда.

25-летний футболист уже доказал свою способность играть в полузащите, однако, по словам рулевого «красных», англичанин всё ещё нужен команде на своей профильной позиции справа в защите.

«Мы знаем, что Трент может играть в полузащите, такая опция действительно есть. Но это зависит от конкретной ситуации, от соперников и множества других факторов. Кроме того, мы лишимся одного из лучших правых защитников мира, если просто возьмём и переведём его в середину поля», – цитируют Клоппа английские СМИ.

В активе Александера-Арнольда три результативные передачи в 13 матчах текущего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Ноября
14:10
Салах – лучший игрок АПЛ в октябре 1
09 Ноября
18:22
Фирмино: Салах и Мане никогда не были лучшими друзьями
08 Ноября
22:30
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус» поспорят за звезду «Флуминенсе» в январе
21:57
Фирмино: «Ливерпуль» был лучшим, пока не наступила пандемия»
06 Ноября
21:09
Гравенберх: «В «Баварии» не выполняют обещания, в «Ливерпуле» таких проблем нет»
12:47
«Ливерпуль» и «Вест Хэм» следующим летом бесплатно хотят подписать хавбека «Наполи»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 15:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
5.20 4.10 1.69
Видео
11.11.23 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
2.34 3.50 3.15
Видео
11.11.23 в 18:00
Арсенал Арсенал
Бёрнли Бёрнли
1.26 6.20 13.00
Видео
11.11.23 в 18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лутон Таун Лутон Таун
1.26 6.20 13.00
Видео
11.11.23 в 20:30
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
5.20 4.10 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
21:47 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Джексон будет забивать больше, когда перестанет нервничать»
21:35 · Англия. Премьер-лига
​Челси – Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 12 ноября 2023
21:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, почему отказывается от перевода Трента в полузащиту на постоянной основе
21:05 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн: «Знаю, что играю в лучшем клубе мира»
19:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может сделать новое предложение по игроку сборной Бразилии
19:18 · Англия. Премьер-лига
​Четырём клубам АПЛ интересен Смит-Роу
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересен защитник «Лилля» слухи
18:27 · Англия. Премьер-лига
​Артета высказался о состоянии Саки
18:19 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» продлил контракт с Эзе – игрока связывают с «Манчестер Сити» официально
18:06 · Россия. Премьер-лига
Шеф-скаут «Зенита» рассказал, почему клуб не подписал Альвареса
18:01 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за одноклубника Захаряна
17:53 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу: ВАР способствует мышечным травмам игроков
17:08 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о «Манчестер Сити»: «У них лучшая команда в Европе, но мы хотим заработать три очка»
16:52 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг высказался о плохой форме Рэшфорда
Все новости
Рекомендуем