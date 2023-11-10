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​«Манчестер Сити» может сделать новое предложение по игроку сборной Бразилии

10 Ноября 2023 • 19:36 Комментировать

«Манчестер Сити» пытался подписать полузащитника Лукаса Пакета из «Вест Хэма» в летнее трансферное окно. Впрочем, сделка не состоялась, чему поспособствовала ситуация с возможными нарушениями правил о ставках со стороны игрока.

Как сообщает UOL, в настоящий момент «Манчестер Сити» внимательно следит за ходом расследования в отношении Пакета и ожидает вердикта. Если 26-летнего игрока признают невиновным, «горожане» будут готовы сделать новое предложение в зимнее трансферное окно.

Лукас Пакета оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 65 миллионов евро.

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