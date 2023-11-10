​Четырём клубам АПЛ интересен Смит-Роу

Полузащитник Эмил Смит-Роу может покинуть «Арсенал» ради получения большего количества игрового времени. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Экрема Конура, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Астон Вилла», «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». Сумма потенциальной сделки по трансферу Смита-Роу в другой клуб может составить 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Эмил Смит-Роу поучаствовал в восьми матчах «Арсенала», суммарно проведя на поле 230 минут. Полузащитник отметился одной результативной передачей на партнёра.

«Арсенал» сейчас занимает четвёртое место в таблице АПЛ.