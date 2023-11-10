Клуб АПЛ «Ньюкасл» интересуется центральным оборонцем «Лилля» Тьягу Джало. По информации 90min, «сороки» намерены побороться за подписание игрока в следующем календарном году.

Дело в том, что у Джало с «бульдогами» к концу подходит контракт и летом футболист станет свободным агентом.

К слову, пока Джало восстанавливается от тяжёлой травмы. В марте он порвал крестообразную связку и вылетел на долгий срок. Поэтому в этом сезоне он не провёл ни одного матча за свой клуб Лиги 1.

23-летний португалец является частью «Лилля» с лета 2019 года. Он – универсальный футболист, может сыграть как в центре обороны на основной позиции, так и на правом и левом флангах.