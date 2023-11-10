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​Артета высказался о состоянии Саки

10 Ноября 2023 • 18:27 Комментировать
Арсенал
...
Бёрнли
1 1.20 X 7.10 2 15.00
Через 22 ч. 41 мин.

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака получил ушиб в последнем матче против «Севильи» и был заменён. При этом Сака попал в список игроков, которые были вызваны в сборную Англии на ноябрьский сбор. Главный тренер лондонской команды Микель Артета сказал несколько слов о состоянии футболиста.

«Мы хотим, чтобы наши футболисты играли за клуб и за свои национальные сборные. Букайо не тренировался вчера. Посмотрим, сможет ли он выйти на поле завтра», - слова Артеты приводит портал Goal.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт 11 ноября – против «Бёрнли» на своём поле. На текущий момент «канониры» занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Букайо Сака ещё теги

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АРСЕНАЛ БЁРНЛИ
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