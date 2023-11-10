​«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за одноклубника Захаряна

«Арсенал» ищет варианты по усилению средней линии поля на зимнее трансферное окно. Как сообщает Football.London, «канониры» готовы предложить 52 миллиона фунтов (около 60 миллионов евро) за Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

Мартину Субименди 24 года. Он является воспитанником «Реал Сосьедада» и проводит в клубе всю карьеру. Если брать сезон 2023/2024, то в 17 матчах Субименди записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

«Арсенал» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда проведёт 11 ноября – против «Бёрнли».