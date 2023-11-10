​Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне

Кевин де Брёйне из-за травмы не играет за «Манчестер Сити» с середины августа. Главный тренер команда Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу состояния бельгийского полузащитника.

«Де Брёйне чувствует себя хорошо, но он ещё не готов, и мы не будем форсировать его восстановление. Он ещё не бегает. В таких травмах лучше не оказывать давление. Следующий шаг нужно делать только тогда, когда и врачи, и Кевин почувствуют, что для этого настал подходящий момент», - слова Гвардиолы в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 12 ноября – против «Челси».