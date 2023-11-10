​Постекоглу: ВАР способствует мышечным травмам игроков

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу считает, что длительные паузы для оценок моментов ВАР способствуют мышечным травмам футболистов.

«Да, я согласен с этим. Я не собираюсь проводить прямую корреляцию с травмой Микки [ван де Вена], но у меня возникло искушение бросить на поле несколько мячей, чтобы они хотя бы делали передачи во время паузы», - сказал Постекоглу журналистам на пресс-конференции в пятницу.

«Тоттенхэм» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От «Манчестер Сити» команда Анге Постекоглу отстаёт на один зачётный балл.

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведёт 11 ноября – против «Вулверхэмптона».