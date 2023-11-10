Почеттино — о «Манчестер Сити»: «У них лучшая команда в Европе, но мы хотим заработать три очка»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» поделился мнением о сопернике.

Аргентинский специалист назвал «горожан» лучшей командой в Европе, отметив при этом, что «синие» рассчитывают добиться в предстоящей встрече победы. Почеттино подчеркнул, что в матче 11-го тура против «Тоттенхэма» (4:1) «Челси» показал свою способность противостоять сильнейшим клубам.

«У них лучшая команда, тренерский штаб и тренер в Европе. Будет очень сложно. Но мы хотим заработать три очка. Мы должны доказать себе, что у нас есть характер», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 12 ноября, в Лондоне. Начало — в 19:30 по московскому времени.