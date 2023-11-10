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Почеттино рассказал о состоянии Лавия

10 Ноября 2023 • 16:42 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
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12.11 19:30

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о состоянии опорного полузащитника команды Ромео Лавия.

«Лавия близок к возвращению, он уже тренировался с нами сегодня. Надеюсь, на следующей неделе он будет задействован в команде, а затем мы оценим, когда он сможет нам помочь», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Напомним, 19-летний футболист пополнил состав команды в августе этого года. Однако до сих пор не смог дебютировать за «Челси» из-за травмы.

В 11 сыгранных матчей «Челси» набрал 15 очков и находится на десятом месте турнирной таблицы АПЛ.

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