Ожидается, что по истечению срока аренды «Реал» не станет сохранять в своих рядах голкипера Кепу Аррисабалагу. Испанец вернётся в «Челси» и после этого может снова сменить клуб, ведь в Лондоне на него всерьёз не рассчитывают.

По данным TofoFichajes, следующим клубом 29-летнего Кепы может стать «Атлетико». «Матрасники» подумывают над тем, чтобы продать Яна Облака, ведь словенец уже не выступает так надёжно, как раньше. Заменить Облака на «Ванда Метрополитано» может как раз Кепа.

Стоит сказать, что интерес к Облаку приписывают «Манчестер Юнайтед». В воротах «красных дьяволов» сейчас не лучшим образом играет Андре Онана.